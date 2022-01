Avanti un altro! Pure di sera: gli ospiti di Paolo Bonolis nel terzo appuntamento con lo stravagante (Di domenica 30 gennaio 2022) Aventi un altro! Pure di sera torna nella prima serata di domenica 30 gennaio 2021 a fare compagnia ai telespettatori di Canale5. Paolo Bonolis aprirà nuovamente le porte del bizzarro mondo da lui creato nel nuovo appuntamento con la versione extra large del game show, che come accaduto durante le altre puntate farà divertire il pubblico in compagnia di tanti ospiti conosciuti del nostro spettacolo. A partire dalle ore 21:30 circa alla presenza dell’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti arriveranno in studio a sfidarsi le due compagini degli Artisti contro quella delle Manie. Ecco chi parteciperà alla terza puntata dello show che si è conquistato la prima serata domenicale di Canale5. Avanti un ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) Aventi unditorna nella primata di domenica 30 gennaio 2021 a fare compagnia ai telespettatori di Canale5.aprirà nuovamente le porte del bizzarro mondo da lui creato nel nuovocon la versione extra large del game show, che come accaduto durante le altre puntate farà divertire il pubblico in compagnia di tanticonosciuti del nostro spettacolo. A partire dalle ore 21:30 circa alla presenza dell’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti arriveranno in studio a sfidarsi le due compagini degli Artisti contro quella delle Manie. Ecco chi parteciperà alla terza puntata dello show che si è conquistato la primata domenicale di Canale5.un ...

