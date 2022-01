Australian Open 2022, Nadal irreale: una miracolosa vittoria contro Medvedev gli regala lo storico 21° slam (Di domenica 30 gennaio 2022) In questa domenica 30 gennaio 2022 a Melbourne è stata riscritta la storia del tennis mondiale. Rafa Nadal ha infatti sconfitto in cinque set Daniil Medvedev ed ha conquistato l’Australian Open 2022, suo 21° slam in carriera. Un’impresa in cui nessuno era mai riuscito prima d’ora. E pensare che per lo spagnolo si tratta appena del secondo successo in Australia, in sei finali disputate. Le statistiche però lasciano il tempo che trovano di fronte allo spettacolo a cui il mondo ha assistito quest’oggi. Due alieni si sono dati battaglia per 5h24? sulla Rod Laver Arena, disputando la seconda finale slam più lunga della storia e sfinendosi a vicenda. Alla fine, a prevalere è stata l’esperienza dello spagnolo, incredibilmente vicino alla sconfitta ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) In questa domenica 30 gennaioa Melbourne è stata riscritta la storia del tennis mondiale. Rafaha infatti sconfitto in cinque set Daniiled ha conquistato l’, suo 21°in carriera. Un’impresa in cui nessuno era mai riuscito prima d’ora. E pensare che per lo spagnolo si tratta appena del secondo successo in Australia, in sei finali disputate. Le statistiche però lasciano il tempo che trovano di fronte allo spettacolo a cui il mondo ha assistito quest’oggi. Due alieni si sono dati battaglia per 5h24? sulla Rod Laver Arena, disputando la seconda finalepiù lunga della storia e sfinendosi a vicenda. Alla fine, a prevalere è stata l’esperienza dello spagnolo, incredibilmente vicino alla sconfitta ...

