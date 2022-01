Audience Quirinale, Mattarella al 51,4%. Vittoria (politica?) de La7 su Rete4 - Primaonline (Di domenica 30 gennaio 2022) Il disimpegno sostanziale del Tg5, invece, non favorisce TgCom24 (78mila 0,5% tra le 9 e le 23, nella fascia 20 - 21 allo 0,54%). Lo snodo della storia Il finale della storia dice che la soluzione ... Leggi su primaonline (Di domenica 30 gennaio 2022) Il disimpegno sostanziale del Tg5, invece, non favorisce TgCom24 (78mila 0,5% tra le 9 e le 23, nella fascia 20 - 21 allo 0,54%). Lo snodo della storia Il finale della storia dice che la soluzione ...

emabrue : Audience Quirinale, Mattarella al 51,4%. Vittoria (politica?) de La7 su Rete4 - ricpuglisi : Se sei giornalista che vuole incrementare vendite e audience, capisco. Ma se sei utente di Twitter normale, usi to… - dipego : Dopo giorni di #maratonamentana sull'inconcludenza dei politici e politicanti in queste elezioni al #Quirinale il d… - MassimoFellini : I rituali per il #Quirinale2022 e le liturgie parlamentari hanno stancato l’audience. Il mio pezzo per… - eudesign : Per me concorrono per avere più audience di #Sanremo #Quirinale (Ma n'è che ci fate pagare pure la figura demmmmm ???) -

Ultime Notizie dalla rete : Audience Quirinale Audience Quirinale, Mattarella al 51,4%. Vittoria (politica?) de La7 su Rete4 - Primaonline Sabato decisivo per la saga elettorale quirinalizia. Una lunga giornata culminata con la rielezione di Mattarella nel cuore del prime time. Vincitori e vinti delle cronache tv. Audience Quirinale ? Con Sergio Mattarella rieletto con 758 voti nel cuore del prime time, ieri sabato 29 gennaio, è andata in onda la 'puntata' determinante, se non conclusiva, della saga del Colle. ...

Auditel, gli ascolti tv di: Verissimo e lo Speciale Quirinale - 29 gennaio La trasmissione di approfondimento politico dal titolo Tg1 Speciale " Verso il Quirinale dedicata ... Audience delle soap in onda su Canale 5: "Beautiful" e "Una Vita" Le soap di Canale 5 sono andate ...

Taccuino Quirinale: Quirinale e Sanremo, vite parallele In quel caso, sarà molto interessate vedere chi vincerà la guerra dell'audience: se lo spoglio delle schede o i gorgheggi dell'Ariston. Già si notano alcuni parallelismi: per il Quirinale è scesa in c ...

