Atp Montpellier 2022 | programma | date | orari e copertura tv

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 31 gennaio per quanto concerne l'250 di2022 . Comincia, quindi, l'evento che si terrà sul cemento indoor francese. In mattinata, gli ultimi match che riguardano la fase di qualificazione, mentre nella serata arrivano ...2502022: IL TABELLONE Zverev (GER) (WC) (1) - Bye Ivashka (BLR) - McDonald (USA) Davidovich Fokina (ESP) - Mannarino (FRA) Bonzi (FRA) - Goffin (BEL) (WC) (8) Monfils (FRA) (3) - Bye ...Alexander Zverev guida il seeding, seguito da Bautista Agut e Monfils. Presenti anche Tsonga e Goffin, alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici. Non ci sono invece tennisti italiani.Tennis never stops and there are three events on the ATP Tour this week. Andy Schooler previews the action in Pune, Montpellier and Cordoba.