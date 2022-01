Atletica, Sveva Gerevini firma il record italiano nel pentathlon! Si migliora di 397 punti e timbra un bel 4434 (Di domenica 30 gennaio 2022) Sveva Gerevini ha realizzato il record italiano di pentathlon in occasione del meeting indoor di Aubière (Francia). L’azzurra ha realizzato 4434 punti, migliorando di undici lunghezze quanto fatto da Francesca Doveri nel 2009 ad Ancona. La 25enne si è resa protagonista di una formidabile giornata che la vede superare i propri limiti al coperto in tutte e cinque le specialità, con il miglior risultato della carriera in quattro gare su cinque considerando anche le prestazioni all’aperto. La cremonese ha migliorato di addirittura 397 punti il suo personale siglato due anni fa ad Ancona. Sveva Gerevini ha concluso la gara in quarta posizione, a 23 punti dal terzo gradino del podio occupato ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)ha realizzato ildi pentathlon in occasione del meeting indoor di Aubière (Francia). L’azzurra ha realizzatondo di undici lunghezze quanto fatto da Francesca Doveri nel 2009 ad Ancona. La 25enne si è resa protagonista di una formidabile giornata che la vede superare i propri limiti al coperto in tutte e cinque le specialità, con il miglior risultato della carriera in quattro gare su cinque considerando anche le prestazioni all’aperto. La cremonese hato di addirittura 397il suo personale siglato due anni fa ad Ancona.ha concluso la gara in quarta posizione, a 23dal terzo gradino del podio occupato ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Sveva Italia sprint: Lai 6.56, Galbieri 6.60, Ali 6.61 Si migliora anche Sveva Fascetti (Fiamme Gialle) in 4:19.09. Molto combattuta la sfida nel lungo: ... 48.85), tra le donne 54.49 della 21enne Alessandra Bonora (Bracco Atletica). Nell'asta 4,20 per la ...

Indoor tra Rieti e Ancona, il top del weekend ... tra le allieve vince Ambra Braciola di Atletica Tivoli con 9.64. Fa 9.84 la saltatrice U16 della ... dietro a Giulia Aprile (Esercito) con 4:15.56, c'è la portacolori delle Fiamme Gialle Sveva Fascetti ...

