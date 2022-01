Atletica: Sara Fantini vicina ai settanta metri nel lancio del martello (Di domenica 30 gennaio 2022) Due lanci a ridosso dei settanta metri nell’esordio stagionale di Sara Fantini, nella prima fase regionale dei Campionati italiani invernali di Atletica. A Faenza (Ravenna) l’azzurra spedisce il martello a 69,46 con il terzo tentativo, ripetendo poi la stessa misura nella sesta e ultima prova. È il miglior debutto di sempre in carriera per la 24enne emiliana. La discobola Daisy Osakue riparte con 57,76 sulla pedana di Novara, al quinto turno, prima di rinunciare all’ultimo lancio a scopo precauzionale in seguito a un fastidio alla schiena avvertito nei giorni scorsi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Due lanci a ridosso deinell’esordio stagionale di, nella prima fase regionale dei Campionati italiani invernali di. A Faenza (Ravenna) l’azzurra spedisce ila 69,46 con il terzo tentativo, ripetendo poi la stessa misura nella sesta e ultima prova. È il miglior debutto di sempre in carriera per la 24enne emiliana. La discobola Daisy Osakue riparte con 57,76 sulla pedana di Novara, al quinto turno, prima di rinunciare all’ultimoa scopo precauzionale in seguito a un fastidio alla schiena avvertito nei giorni scorsi. SportFace.

