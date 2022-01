Atletica | Giovanni Galbieri scatenato | 6 61 sui 60 metri | battuto Luca Lai Zaynab Dosso sfreccia in 7 29

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) In attesa del grande esordio stagionale di Marcell Jacobs, che venerdì 4 febbraio correrà i 60a Berlino, la velocità italiana evidenzia un eccellente fermento e questa domenica propone eccellenti riscontri crono, in linea con quanto visto lo scorso weekend. Ad Ancona, unocorre 6.61 in batteria e 6.62 in finale, dopo il 6.60 timbrato la scorsa settimana sempre nella località marchigiana. Alle sue spalle si è piazzatoLai (6.64 e 6.70 dopo il roboante 6.56 di sette giorni fa). Entrambi i nostri portacolori avevano già timbrato il minimo per i Mondiali Indoor di fine marzo fissato a Belgrado (6.63), ma ci sono soltanto due posti a disposizione e la selezione si fa serratissima. Al femminile, invece, si migliora...