Atletica | Cinque Mulini | vincono keniana Muthoni e etiope Melak | quinta Arnaudo

E' Anna Arnaudo la migliore azzurra nell'edizione n. 90 della Cinque Mulini, la classicissima del cross a San Vittore Olona. La cuneese ha chiuso al quinto posto una gara dominata dalle due giovani keniane Teresiah Muthoni Gateri e Zenah Jemutai Yego, prima e seconda al traguardo davanti alla slovena Klara Lukan. Problema fisico per Nadia Battocletti, costretta al ritiro a metà gara. Al maschile la vittoria è andata all'etiope Nibret Melak, che trionfa in volata sul keniano Levy Kibet e l'altro etiope Tadese Worku. Luca Alfieri è il primo degli italiani, al tredicesimo posto.

