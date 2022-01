Atletica, Cinque Mulini 2022: tra le donne vince la keniana Gateri! Quinta Arnaudo, si ritira Battocletti (Di domenica 30 gennaio 2022) È da poco terminata la gara femminile della 90ma edizione della Cinque Mulini, gara di Atletica facente parte del circuito World Athletics Cross Country Tour come tappa Gold; in quel di San Vittore Olona (Milano) è di fatto un dominio del Kenya, in cui ha trionfato la keniana Theresiah Muthoni Gateri in 19’39”. Seconda la connazionale Zenah Jemutai Yego (19’45”): le due keniane hanno dominato la gara, dettando il passo sin dall’inizio, e Gateri ha allungato sulla compatriota nell’ultima metà del terzo e ultimo giro; lo sprint delle due keniane era arrivato già, di fatto, a metà gara. Terzo posto per la slovena Klara Lukan, che ha chiuso in 19’53”. Quarta un’altra atleta keniana, Lucy Mawia Muli, mentre al quinto posto troviamo la prima delle azzurre, Anna Arnaudo, classe 2000; ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) È da poco terminata la gara femminile della 90ma edizione della, gara difacente parte del circuito World Athletics Cross Country Tour come tappa Gold; in quel di San Vittore Olona (Milano) è di fatto un dominio del Kenya, in cui ha trionfato laTheresiah Muthoni Gateri in 19’39”. Seconda la connazionale Zenah Jemutai Yego (19’45”): le due keniane hanno dominato la gara, dettando il passo sin dall’inizio, e Gateri ha allungato sulla compatriota nell’ultima metà del terzo e ultimo giro; lo sprint delle due keniane era arrivato già, di fatto, a metà gara. Terzo posto per la slovena Klara Lukan, che ha chiuso in 19’53”. Quarta un’altra atleta, Lucy Mawia Muli, mentre al quinto posto troviamo la prima delle azzurre, Anna, classe 2000; ...

