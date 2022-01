Atleti monitorati alle Olimpiadi di Pechino? Il Coni rassicura (Di domenica 30 gennaio 2022) Telefoni e computer di Atleti, staff e giornalisti italiani impegnati a Pechino 2022 sono “al sicuro”. I timori di violazioni e sorveglianza sono “infondati”. Per questo, il Coni non ha pensato di mettere a loro disposizione telefoni usa e getta. È quanto spiega l’ufficio stampa dell’organismo a Formiche.net in vista delle Olimpiadi invernali che inizieranno il 4 febbraio nella capitale cinese. Altre delegazioni, tra cui quella degli Stati Uniti, hanno fatto scelte diverse. A differenze delle passate edizioni dei Giochi, per quelli di Pechino non sono attesi grandi attacchi informatici da Paesi culle di hacker come Corea del Nord, Iran e soprattutto Russia per via dei loro legami geopolitici con la Cina. Piuttosto, hanno avvertito gli esperti della società Recorded Future, bisogna aspettarsi offensive ... Leggi su formiche (Di domenica 30 gennaio 2022) Telefoni e computer di, staff e giornalisti italiani impegnati a2022 sono “al sicuro”. I timori di violazioni e sorveglianza sono “infondati”. Per questo, ilnon ha pensato di mettere a loro disposizione telefoni usa e getta. È quanto spiega l’ufficio stampa dell’organismo a Formiche.net in vista delleinvernali che inizieranno il 4 febbraio nella capitale cinese. Altre delegazioni, tra cui quella degli Stati Uniti, hanno fatto scelte diverse. A differenze delle passate edizioni dei Giochi, per quelli dinon sono attesi grandi attacchi informatici da Paesi culle di hacker come Corea del Nord, Iran e soprattutto Russia per via dei loro legami geopolitici con la Cina. Piuttosto, hanno avvertito gli esperti della società Recorded Future, bisogna aspettarsi offensive ...

