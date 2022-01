Atalanta Mihaila, ci siamo: i dettagli dell’accordo (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Atalanta ha praticamente trovato l’accordo con il Parma per Valentin Mihaila: i dettagli L’Atalanta ha trovato l’accordo con il Parma per Valentin Mihaila. Il rumeno è pronto a trasferirsi alla corte di Gasperini. Prestito con riscatto fissato a 9 milioni ed eventuali bonus a favore del Parma. La Dea chiude un altro colpo dopo Boga. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ha praticamente trovato l’accordo con il Parma per Valentin: iL’ha trovato l’accordo con il Parma per Valentin. Il rumeno è pronto a trasferirsi alla corte di Gasperini. Prestito con riscatto fissato a 9 milioni ed eventuali bonus a favore del Parma. La Dea chiude un altro colpo dopo Boga. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, l'arrivo di #Mihaila può sbloccare #Miranchuk alla @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, accordo trovato con il @1913parmacalcio per #Mihaila - _ilFuma : Fino a ieri #Miranchuk non si muoveva dall’#Atalanta. Oggi vicinissimo all’essere ceduto alla #Lazio, e al suo post… - RaimondoDM : ?? Via libera per #Miranchuk alla #Lazio, stanotte l'Atalanta ha definito #Mihaila dal #Parma in prestito con obbli… - Thiago_Re94 : Interessante l'Atalanta prenda Mihaila e non Man dal Parma -