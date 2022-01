(Di domenica 30 gennaio 2022) La Acciai speciali Terni si accinge are in mani italiane. E' infatti prevista nel primo pomeriggio di lunedì in Germania, ad Essen, ladeldella proprietà del sito siderurgico ...

Ast torna italiana, domani firma passaggio da TK ad Arvedi: L'accordo sarà firmato ad Essen, operativo da lunedì

Agenzia ANSA

Con l'acquisizione di Ast, e di un sito in Turchia previsto nell'accordo con TK, il gruppo Arvedi diventerà un gruppo da circa 7 mila dipendenti in tutto il mondo. Per chiudere l'operazione con TK.

La Acciai speciali Terni si accinge a tornare in mani italiane. E' infatti prevista nel primo pomeriggio di lunedì in Germania, ad Essen, la firma del passaggio della proprietà del sito siderurgico umbro.