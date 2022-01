Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 29 gennaio 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 29 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Porta a Porta ha totalizzato 1660 spettatori (share 8.77%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5627 spettatori (share 31.08%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 3 ha ottenuto 1136 spettatori (4.87%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1173 spettatori (4.80%) mentre quello di FBI International 1314 (5.59%); su Rai3 il film La Conferenza ha portato a casa 1076 spettatori (5.13%); su Rete4 lo speciale Quarta Repubblica – Quirinale ha portato a casa 813 spettatori (3.70%); su La7 lo speciale In Onda – Prima ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 30 gennaio 2022)tv: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Porta a Porta ha totalizzato 1660 spettatori (share 8.77%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5627 spettatori (share 31.08%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 3 ha ottenuto 1136 spettatori (4.87%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1173 spettatori (4.80%) mentre quello di FBI International 1314 (5.59%); su Rai3 il film La Conferenza ha portato a casa 1076 spettatori (5.13%); su Rete4 lo speciale Quarta Repubblica – Quirinale ha portato a casa 813 spettatori (3.70%); su La7 lo speciale In Onda – Prima ...

