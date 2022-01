ASCOLTI TV 29 GENNAIO 2022 | RECORD C’È POSTA PER TE (31,1%), TG1 SPECIALE (17,3%), PORTA A PORTA (8,8%), IN ONDA (4,9%), QUARTA REPUBBLICA (3,7%). SUPER-MENTANA (9,3%+7,5%) (Di domenica 30 gennaio 2022) ASCOLTI TV 29 GENNAIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 ore 8 – 1146 19.83InFamiglia – 1578 22.66Buongiorno Benessere – 1113 14.79Dedicato – 1155 12.34Tg1 SPECIALE – 2131 14.38Tg1 – 4094 23.26Tg1 SPECIALE – 1975 12.40Linea Bianca – 1193 8.73A Sua Immagine – 960 7.06Tg1 – 1523 11.08Tg1 SPECIALE – 3378 17.28L’Eredità – non in ONDATg1 – inglobato nello SPECIALETg1 SPECIALE – v. nettoPrimaFestival – 2525 10.30Tg1 PORTA a PORTA SPECIALE – 1660 8.80 722 6.39 121 5.64 1237 12.24Top – 389 5.00 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1256 20.71X-Style – 587 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 30 gennaio 2022)TV 29· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 ore 8 – 1146 19.83InFamiglia – 1578 22.66Buongiorno Benessere – 1113 14.79Dedicato – 1155 12.34Tg1– 2131 14.38Tg1 – 4094 23.26Tg1– 1975 12.40Linea Bianca – 1193 8.73A Sua Immagine – 960 7.06Tg1 – 1523 11.08Tg1– 3378 17.28L’Eredità – non inTg1 – inglobato nelloTg1– v. nettoPrimaFestival – 2525 10.30Tg1– 1660 8.80 722 6.39 121 5.64 1237 12.24Top – 389 5.00 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1256 20.71X-Style – 587 ...

