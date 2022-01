Ascolti Tv 29 gennaio 2022: De Filippi schiera Mancini e fa il record. Speciali Quirinale: Porta a Porta 8,8%, De Gregorio/ Parenzo 4,9%, Porro 3,7%. Mentana chiude col botto (Di domenica 30 gennaio 2022) Ascolti, Speciali day time sulla corsa al Colle: Tg1 3,378 milioni e 17,3%; Quarta Repubblica Quirinale 3,61%, Controcorrente Quirinale 2,8% e 3,46%. Tg3 4,7%. TGLa7 Speciale 9,35% e 7,5% Il finale della saga del Quirinale – nell’ora dei telegiornali – e la rielezione di Sergio Mattarella sono stati gli elementi distintivi del sabato televisivo del 29 gennaio. In prima serata su Rai1 è andato in onda lo Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa e Monica Maggioni, mentre su Canale 5 è rimasto C’è Posta per te. Nel menù complessivo anche una puntata particolare di Le parole della settimana su Rai3, prima del film La Conferenza, mentre su Rai2 sono rimasti i telefilm e su Italia1 è andato in onda Cattivissimo Me 3. Il ... Leggi su tvzoom (Di domenica 30 gennaio 2022)day time sulla corsa al Colle: Tg1 3,378 milioni e 17,3%; Quarta Repubblica3,61%, Controcorrente2,8% e 3,46%. Tg3 4,7%. TGLa7 Speciale 9,35% e 7,5% Il finale della saga del– nell’ora dei telegiornali – e la rielezione di Sergio Mattarella sono stati gli elementi distintivi del sabato televisivo del 29. In prima serata su Rai1 è andato in onda lo Specialecon Bruno Vespa e Monica Maggioni, mentre su Canale 5 è rimasto C’è Posta per te. Nel menù complessivo anche una puntata particolare di Le parole della settimana su Rai3, prima del film La Conferenza, mentre su Rai2 sono rimasti i telefilm e su Italia1 è andato in onda Cattivissimo Me 3. Il ...

