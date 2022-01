Arrivano 43 spycam | pronti 200mila euro | a breve il bando Ecco dove verranno accesi gli occhi elettronici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano spycam

corriereadriatico.it

MACERATA - Avanza il progetto di sicurezza di luoghi e cittadini attraverso la videosorveglianza , un piano da 200mila euro che porterà in città 43 nuove telecamere di cui 16 Ocr, 22 di contesto, due ...MONSANO - Due risse in una settimana nel parcheggio del Paradise. Giovani chedavanti al locale - sala giochi di via Emilia Romagna già ubriachi, agitati e con l'obiettivo di divertirsi con qualche scazzottata o provocando disordini. Gli alcolici se li procurano nei ...MACERATA - Avanza il progetto di sicurezza di luoghi e cittadini attraverso la videosorveglianza, un piano da 200mila euro che porterà in città 43 nuove telecamere di cui 16 ...MONSANO - Due risse in una settimana nel parcheggio del Paradise. Giovani che arrivano davanti al locale-sala giochi di via Emilia Romagna già ubriachi, agitati e con ...