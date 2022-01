Arrestato il presunto assassino di Paolo Moroni, l’ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam (Di domenica 30 gennaio 2022) L’indagine sulla morte di Paolo Moroni sarebbe già arrivata ad una svolta: il corpo dell’ingegnere italiano residente ad Amsterdam è stato trovato giovedì e sin da subito familiari e legale hanno sostenuto l’ipotesi di un omicidio. La polizia olandese avrebbe già individuato e fermato il presunto killer di Moroni. Preso il presunto killer di Paolo Moroni, ucciso a coltellate Potrebbero essere durate poche ore le indagini sulla vicenda dell’ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam, Paolo Moroni. Secondo quanto riporta Ansa, sarebbe stato fermato il presunto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) L’indagine sulla morte disarebbe già arrivata ad una svolta: il corpo delresidente adè statogiovedì e sin da subito familiari e legale hanno sostenuto l’ipotesi di un omicidio. La polizia olandese avrebbe già individuato e fermato ilkiller di. Preso ilkiller di, ucciso a coltellate Potrebbero essere durate poche ore le indagini sulla vicenda delad. Secondo quanto riporta Ansa, sarebbe stato fermato il...

GDS_it : Svolta per il delitto Moroni, l'italiano ucciso a coltellate ad #Amsterdam, arrestato il presunto killer: un nordaf… - LaNotiziaQuoti : Sarebbe il presunto spacciatore di una partita di eroina che, lo scorso ottobre, aveva provocato un malore per over… - CalNews : Rapine in negozi a Castrovillari, arrestato presunto autore. - NuovoSud : Rapine in negozi di Castrovillari, arrestato presunto autore - AnsaCalabria : Rapine in negozi a Castrovillari, arrestato presunto autore. Individuato dai carabinieri grazie a sistemi videosorv… -