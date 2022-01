Argentina | riprendono le ricerche dell’alpinista italiano disperso | inviati i droni sul Cerro Torre per localizzarlo

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ledi Corrado Pesce, l’alpinistabloccato da venerdì mattina su una difficile parete del, nella Patagonia, a causa di una valanga, sono riprese oggi grazie ad un improvviso miglioramento delle condizioni atmosferiche. A darne notizia è l’Ansa, citando fonti presenti a El Chaltén, località base per le spedizioni alpinistiche riguardanti le vette del Parco nazionale Los Glaciares. Stamani, 30 gennaio, i soccorritori hanno potuto mandare in volo alcunicon l’obiettivo di localizzare l’alpinista e poterlo così raggiungere. Al momento non si conoscono i risultati di questa ricerca. Ieri Carolina Codó, coordinatrice della Commissione di soccorso che guida le operazioni di soccorso, aveva comunicato che leerano state ...

Ultime Notizie dalla rete : Argentina riprendono

