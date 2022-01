Anticipazioni Un Posto al Sole | ardua decisione per Marina Giordano | grande agitazione

(Di domenica 30 gennaio 2022) Le vicende dei protagonisti di Unalcontinuano a tenere con il fiato sospeso gli appassionati della soap: tutte le. Non mancheranno nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Unal. Stando alle, alla terrazza Bianca e Chiara desteranno non poche preoccupazioni agli altri abitanti. La seguitissima soap L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni febbraio: Marina tentata dall’appello di Roberto - #posto #anticipazioni #febbraio: - subrosa469 : il plot twist più grande della storia sarebbe: dottore che dice a mattia che non può ballare ragazza di latino entr… - MondoTV241 : Anticipazioni di Un posto al Sole dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 #unpostoalSole - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni shock: Marina è senza pietà - infoitcultura : Un Posto Al Sole anticipazioni: un piccolo incidente fa il miracolo, torna il sereno in famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Posto

Tv Sorrisi e Canzoni

... 'sono qui per offrirti undi lavoro'. Arriva pure il ct, Roberto Mancini che spende parole ... C'è posta per te 2022,e ospiti quarta puntata Oggi, sabato 29 gennaio, torna su Canale ...Aldel talent va dunque in onda uno speciale di Porta a Porta, con Bruno Vespa e Monica ... la finale in onda su Rai 1: leQuesta sera, sabato 29 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 va in ...Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera napoletana Un Posto al Sole che va in onda su Rai 3 con le anticipazioni degli episodi che vanno dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022. Chi ...Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole si concentrano maggiormente sul triangolo amoroso: Fabrizio-Marina-Roberto. La signora Giordano, dopo un'acc ...