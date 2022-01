Anticipazioni Che Tempo Che Fa, puntata di domenica 30 gennaio 2022: arriva Roberta Metsola, chi sono gli ospiti (Di domenica 30 gennaio 2022) Torna, come ogni domenica, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, il salotto televisivo di Rai 3 che vede alla conduzione Fabio Fazio ormai da anni. Tantissimi gli ospiti che arriveranno in studio, molti i temi che verranno affrontati e si spazierà dall’attualità al mondo del cinema. Anticipazioni Che Tempo Che Fa 30 gennaio 2022: chi sono gli ospiti, arriva Roberta Metsola Tra gli ospiti di oggi anche Roberta Metsola, la nuova presidente del Parlamento Europeo. La donna ha assunto l’incarico succedendo a David Sassoli, il 18 gennaio scorso, giorno del 43esimo compleanno, ed è diventata così la più giovane Presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Torna, come ogni, l’appuntamento con CheChe Fa, il salotto televisivo di Rai 3 che vede alla conduzione Fabio Fazio ormai da anni. Tantissimi gliche arriveranno in studio, molti i temi che verranno affrontati e si spazierà dall’attualità al mondo del cinema.CheChe Fa 30: chigliTra glidi oggi anche, la nuova presidente del Parlamento Europeo. La donna ha assunto l’incarico succedendo a David Sassoli, il 18scorso, giorno del 43esimo compleanno, ed è diventata così la più giovane Presidente ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Che Tempo Che Fa, puntata di domenica 30 gennaio 2022: arriva Roberta Metsola, chi sono gli ospiti… - giadaplatania0 : RT @tgrregioneuropa: Domani #30gennaio 11.28 @RaiTre @RaiPlay Come funziona @EYEprogramme dalla parte degli imprenditori che ospitano. Per… - UniRomaTre : RT @AGICTechnology: ?? @Gartner_inc anticipa 12 #tecnologie strategiche per il 2022 ?? Le previsioni di #Gartner sulle #tecnologieinnovativ… - Chef_Artista : RT @AGICTechnology: ?? @Gartner_inc anticipa 12 #tecnologie strategiche per il 2022 ?? Le previsioni di #Gartner sulle #tecnologieinnovativ… - andmargheritoni : @NonEvoluto Veramente molto molto bravo, bella presa e complimenti a te Ale per le anticipazioni che ci regali -