Amici speciale cosa è successo: gli allievi della scuola in onda anche se il domenicale salta a causa del Covid (Di domenica 30 gennaio 2022) Il 30 gennaio non è andata in onda la puntata domenicale di Amici. Secondo le indiscrezioni, infatti, molti professionisti del talent show sarebbero risultati positivi al Covid-19 e, quindi, la produzione avrebbe pensato a un periodo di quarantena per gli addetti ai lavori. Le positività, però, non riguarderebbero, gli allievi della scuola, che vivono in isolamento. anche se non è stato possibile registrare una nuova puntata del talent show, Amici è andato comunque in onda di domenica con uno speciale. I talenti della scuola di Canale 5 si sono raccontati a cuore aperto.

