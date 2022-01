Amici, la puntata “speciale”: in onda il racconto degli allievi della scuola di Maria De Filippi [VIDEO] (Di domenica 30 gennaio 2022) In vista del Serale della nuova edizione del talent show Amici, sono tanti gli allievi della scuola ad aver paura di perdere il proprio banco. Poi con fatica e altrettanta energia, in questi mesi hanno cercato di guadagnarselo quel posto così tanto desiderato. Ma oggi, l’appuntamento domenicale del programma condotto da Maria De Filippi non … L'articolo Amici, la puntata “speciale”: in onda il racconto degli allievi della scuola di Maria De Filippi VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 30 gennaio 2022) In vista del Seralenuova edizione del talent show, sono tanti gliad aver paura di perdere il proprio banco. Poi con fatica e altrettanta energia, in questi mesi hanno cercato di guadagnarselo quel posto così tanto desiderato. Ma oggi, l’appuntamento domenicale del programma condotto daDenon … L'articolo, la”: inildiDeproviene da Velvet Gossip.

Advertising

nonariete : ho appena visto la clip di carola sul rapporto con luigi e voglio ammazzarmi pur non sapendo chi siano perché non h… - Edoardoleicorre : Sto andando a vedere la puntata di amici di oggi anche se da quel che leggo ha fatto schifo - GossiptvTv24 : ??AMICI NEWS?? PER ORA ??LA PUNTATA DEL 6 FEBBRAIO NON È ANNULLATA!!?? (com’era previsto, causa Sanremo) #AMICI21 #amici2021 #Amicispoiler - thevimmies : Non piangevo così dall'uscita di Guido... Carola, Mattia e Christian il trio da proteggere sempre, ora e fuori da A… - lciae8 : Io che ho visto mezza puntata di Amici ma sono contenta che Carola non stia con quell’antipatico di Luigi perché la… -