“America Latina”: l’esplorazione della follia con i fratelli D’Innocenzo (Di domenica 30 gennaio 2022) Titolo originale: America Latina Regia: Damiano D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo Durata: 90’ Genere: Thriller Interpreti: Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Massimo Wertmüller, Carlotta Gamba Programmazione: Cinema Valutazione IMDB: 6.7/10 Massimo Sisti (Elio Germano) è un mite e quieto odontoiatra di Latina che, dopo una vita di lavoro e sacrifici, è riuscito a raggiungere un equilibrio a dire poco soddisfacente. La professione lo appaga, la famiglia gli sta accanto nel placido scorrere degli anni e tutto questo avviene in un lussuoso maniero disperso nelle campagne. Il nucleo dei Sisti che in ogni ambito sostiene l’uomo è formato dalla moglie Alessandra (Astrid Casali) e dalle figlie Ilenia (Federica Pala) e Laura (Carlotta Gamba), la prima molto giovane mentre la seconda in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Titolo originale:Regia: Damianoe FabioDurata: 90’ Genere: Thriller Interpreti: Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Massimo Wertmüller, Carlotta Gamba Programmazione: Cinema Valutazione IMDB: 6.7/10 Massimo Sisti (Elio Germano) è un mite e quieto odontoiatra diche, dopo una vita di lavoro e sacrifici, è riuscito a raggiungere un equilibrio a dire poco soddisfacente. La professione lo appaga, la famiglia gli sta accanto nel placido scorrere degli anni e tutto questo avviene in un lussuoso maniero disperso nelle campagne. Il nucleo dei Sisti che in ogni ambito sostiene l’uomo è formato dalla moglie Alessandra (Astrid Casali) e dalle figlie Ilenia (Federica Pala) e Laura (Carlotta Gamba), la prima molto giovane mentre la seconda in ...

Advertising

pepesribas : @gugachacra Hahahahahahhahahahahaha e sera que sentiram falta dessa audiencia aii? - achille_conte : @Picc0nat0re @ilpresidenthe @sregolatore 1/ Guarda io ho vissuto tutta la pandemia in America Latina (in zone relat… - valeirodima : Proiezione di America Latina si siede vicino a me coppia in litigio, lei si lamenta che è sempre lui a scegliere i… - ufomecum : 'La notte in cui 21 UFO hanno invaso lo spazio aereo brasiliano ...' - klaudioklaudio1 : @LaFrauMi1 Io alle 3 e 12 dormivo. Dopo aver visto un gran film al cinema (evento raro di questi tempi), America La… -

Ultime Notizie dalla rete : America Latina Pronostici calcio oggi: consigli di Lunedì 31 gennaio 2022 ...1.05) Gara valida per la decima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del Nord e Centro America. I pugliesi, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1 - 3 contro il Latina e sono ottavi, ...

'Por tanto', il nuovo brano di Izis La Enfermera de la Salsa ... posizionando la sua musica in vari mercati dell'America Latina e degli Stati Uniti. 'Por Therefore' è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e può essere visto tramite Spotify. A proposito ...

America Latina: religiosi e trasformazione sociale SettimanaNews Ana Mena: in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano "Duecentomila Ore" Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, ANA MENA conquista il palco più ambito d’Italia e sarà tra i cantan ...

Mi piace/non mi piace: il caso "America latina" Il film scritto e diretto da Fabio e Damiano D'Innocenzo permette di fare il punto sulla qualità del paradigma critico .... Il paradigma critico oggi circolante, brutalmente, è quello del mi piace/non ...

...1.05) Gara valida per la decima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del Nord e Centro. I pugliesi, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1 - 3 contro ile sono ottavi, ...... posizionando la sua musica in vari mercati dell'e degli Stati Uniti. 'Por Therefore' è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e può essere visto tramite Spotify. A proposito ...Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, ANA MENA conquista il palco più ambito d’Italia e sarà tra i cantan ...Il film scritto e diretto da Fabio e Damiano D'Innocenzo permette di fare il punto sulla qualità del paradigma critico .... Il paradigma critico oggi circolante, brutalmente, è quello del mi piace/non ...