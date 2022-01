Amadeus al Festival di Sanremo 2022 | quanto guadagna il conduttore

(Di domenica 30 gennaio 2022)stipendio– Prende il via la settantaduesima edizione deldi, che anche per ilva in scena al Teatro Ariston. L’evento è in programma dal 1° al 5 febbraiocon la conduzione, per il terzo anno consecutivo, di, il quale sarà anche il direttore artistico. Nel corso L'articolo

Ancora sorprese per ildi Sanremo 2022. 'Da lunedì a sabato su una nave stupenda al porto di Sanrmeo, ci saranno due ospiti speciali: Orietta Berti e Fabio Rovazzi'. Lo annunciain diretta Che tempo che fa ...... il direttore artisticoha scelto di nuovo la vetrina del TG1 per un altro atteso annuncio relativo alla 72esima edizione deldi Sanremo . Dopo duetti e super ospiti, mancava infatti ...Mahmood torna al Festival di Sanremo e lo fa in coppia con Blanco. Al Teatro Ariston si esibiranno con "Brividi" ...In diretta sul TG1 Amadeus ha svelato come saranno suddivisi i 25 big in gara nelle prime due serate di Sanremo ...