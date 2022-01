“Altro che lei…”. UeD, nuova batosta per Ida Platano: lo smacco del cavaliere davanti a tutto lo studio (Di domenica 30 gennaio 2022) C’è una nuova dama in città, ops, a Uomini e Donne. Si chiama Gloria Nicoletti e da quando è apparsa si è messa in mostra per alcuni accesi botta e risposta indovinate con chi? Ma è chiaro, proprio con lui, Armando Incarnato. L’imprenditore partenopeo è noto al pubblico per le sue prese di posizione nette e spesso sopra le righe. A lui, al personaggio che ormai tutti conoscono, va bene, anzi benissimo così. E quindi via a frecciate e piccate considerazioni con i protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Da Gemma Galgani all’opinionista Gianni Sperti. Proprio con quest’ultimo recentemente c’è stata un’altra, l’ennesima, discussione. Ma parlavamo di Gloria. Ebbene lei sta frequentando Francesco. Ora però spunta fuori l’interessamento di un Altro cavaliere. Ovvero Diego Tavani. Lo stesso che recentemente ha parlato di cosa è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) C’è unadama in città, ops, a Uomini e Donne. Si chiama Gloria Nicoletti e da quando è apparsa si è messa in mostra per alcuni accesi botta e risposta indovinate con chi? Ma è chiaro, proprio con lui, Armando Incarnato. L’imprenditore partenopeo è noto al pubblico per le sue prese di posizione nette e spesso sopra le righe. A lui, al personaggio che ormai tutti conoscono, va bene, anzi benissimo così. E quindi via a frecciate e piccate considerazioni con i protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Da Gemma Galgani all’opinionista Gianni Sperti. Proprio con quest’ultimo recentemente c’è stata un’altra, l’ennesima, discussione. Ma parlavamo di Gloria. Ebbene lei sta frequentando Francesco. Ora però spunta fuori l’interessamento di un. Ovvero Diego Tavani. Lo stesso che recentemente ha parlato di cosa è ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - pietroraffa : Marco Damilano lucidissimo: 'Vi rendete conto? Stiamo dicendo che domani si scontrano Presidente della Repubblica… - sandrogozi : I veri due precedenti di un capo dei servizi segreti che diventa presidente della Repubblica sono in Russia e in E… - Sarret734520051 : @mapegu @ultimenotizie I giornalisti dovrebbero chiedere conto della storia di un certo senzatetto, e non aggiungo… - Catilina_Quarto : RT @PBerizzi: A prescindere da quanta voglia ne abbia, la buona notizia è che al Quirinale resterà un patriota di quelli veri. La rabbia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Salernitana, arriva Ederson e Gondo va alla Cremonese Altro rinforzo per la Salernitana. Si tratta di José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto come Ederson, centrocampista brasiliano classe '99 che arriva a titolo definitivo dal Corinthians. ...

Crank: High Voltage è un grosso dito medio ... Crank era un film assurdo con un finale assurdo e Crank: High Voltage inizia con quell'assurdità e da lì non fa altro che aumentare il volume scena dopo scena. È indicativa secondo noi questa ...

Draghi come Mr Wolf, il premier da favorito a kingmaker: altro che Salvini e Conte Il Riformista La tragica fine di Lorenzo e la cattiva pratica dell’alternanza scuola-lavoro Questo è: agli studenti deve essere garantita più scuola. Altro che il liceo di quattro anni! La Costituzione prevede che a scuola ci si formi alla cittadinanza, non un luogo dove si impara a ...

Prete ucciso in un agguato a Peshawar in Pakistan, ferito un altro sacerdote Un prete cristiano è stato ucciso e un altro è rimasto ferito da uomini armati che hanno aperto il fuoco per strada a Hayatabad, sobborgo di Peshawar, nel ...

rinforzo per la Salernitana. Si tratta di José dos Santos Lourenço da Silva, meglio conosciuto come Ederson, centrocampista brasiliano classe '99arriva a titolo definitivo dal Corinthians. ...... Crank era un film assurdo con un finale assurdo e Crank: High Voltage inizia con quell'assurdità e da lì non faaumentare il volume scena dopo scena. È indicativa secondo noi questa ...Questo è: agli studenti deve essere garantita più scuola. Altro che il liceo di quattro anni! La Costituzione prevede che a scuola ci si formi alla cittadinanza, non un luogo dove si impara a ...Un prete cristiano è stato ucciso e un altro è rimasto ferito da uomini armati che hanno aperto il fuoco per strada a Hayatabad, sobborgo di Peshawar, nel ...