Altri problemi tra Icardi e Wanda! Nuova rottura in vista? (Di domenica 30 gennaio 2022) Nuova pagina della telenovela Icardi-Wanda Nara. Pare che l’attaccante argentino abbia smesso di seguire su Instagram la moglie, eliminando anche la foto profilo con la showgirl e infine, chiudendo il proprio account. Icardi Wanda InterDall’altra parte, come racconta Tuttosport, Wanda avrebbe postato una “Stories” in cui non si vedrebbe la fede nuziale. Una svolta che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro calcistico di Maurito? Tutto è aperto. Forse per il mercato invernale è troppo presto ma si prospetta un’estate bollente per l’ex attaccante dell’Inter. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022)pagina della telenovela-Wanda Nara. Pare che l’attaccante argentino abbia smesso di seguire su Instagram la moglie, eliminando anche la foto profilo con la showgirl e infine, chiudendo il proprio account.Wanda InterDall’altra parte, come racconta Tuttosport, Wanda avrebbe postato una “Stories” in cui non si vedrebbe la fede nuziale. Una svolta che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro calcistico di Maurito? Tutto è aperto. Forse per il mercato invernale è troppo presto ma si prospetta un’estate bollente per l’ex attaccante dell’Inter. Francesco Scanu

Advertising

Obriensgirl__ : RT @Sol3ylOfficial: Sono contenta per una questione calcistica, ma non posso fare altro che ringraziarlo dal punto di vista umano: 0 polemi… - mxxdd_6 : RT @Sol3ylOfficial: Sono contenta per una questione calcistica, ma non posso fare altro che ringraziarlo dal punto di vista umano: 0 polemi… - assilemamore : RT @Sol3ylOfficial: Sono contenta per una questione calcistica, ma non posso fare altro che ringraziarlo dal punto di vista umano: 0 polemi… - juperikizi : RT @Sol3ylOfficial: Sono contenta per una questione calcistica, ma non posso fare altro che ringraziarlo dal punto di vista umano: 0 polemi… - i_retrosi : RT @vitoguglielmi4: Ci lamentiamo del superfluo, quando I veri problemi sono altri ? -

Ultime Notizie dalla rete : Altri problemi Donna soccorsa sul lago di Rendona ...della stazione di Maniago e i Vigili del Fuoco ma si è dovuto attendere l'arrivo del.personale dell'ambulanza con il.medico per poter valutare e imbarellare la donna che presentava altri problemi ...

La sposa: trama della terza e ultima puntata, stasera su Rai1 Ne aveva anche comprati altri, apparentemente incolti e paludosi. Queste ultime spese e la chiusura ... Intanto Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e, quando scopre dei loro problemi economici, ...

Tennis, altri problemi per Novak Djokovic Virgilio Sport Donna soccorsa sul lago di Rendona Conclusi anche i due interventi in provincia di Pordenone, con una operazione di salvataggio non banale per i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago ad Andreis.

Maury's Com Cavi Tuscania a ranghi ridotti Aci Castello si impone .... Sapevamo già che era difficile giocare contro Aci Castello - è il commento di Hidde Boswinkel. Poi si sono aggiunti dei problemi, alcuni ragazzi infortunati e altri due ind ...

...della stazione di Maniago e i Vigili del Fuoco ma si è dovuto attendere l'arrivo del.personale dell'ambulanza con il.medico per poter valutare e imbarellare la donna che presentava...Ne aveva anche comprati, apparentemente incolti e paludosi. Queste ultime spese e la chiusura ... Intanto Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e, quando scopre dei loroeconomici, ...Conclusi anche i due interventi in provincia di Pordenone, con una operazione di salvataggio non banale per i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago ad Andreis.Aci Castello si impone .... Sapevamo già che era difficile giocare contro Aci Castello - è il commento di Hidde Boswinkel. Poi si sono aggiunti dei problemi, alcuni ragazzi infortunati e altri due ind ...