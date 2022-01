Alpinista italiano travolto da una valanga in Patagonia, la sorella: “Veglia su mamma e papà” (Di domenica 30 gennaio 2022) Ore di apprensione per un Alpinista italiano che stava scalando sulla cima Cerro Torre, in Patagonia. Corrado Pesce è stato travolto da una valanga di sassi e da oltre 40 ore risulta bloccato sulla montagna: i soccorsi sono ostacolati dalle condizioni meteo. La sorella è rassegnata e, in un post, ha già dato al fratello un toccante addio. Corrado Pesce bloccato da 40 ore in Patagonia: fatale una valanga L’impresa dell’Alpinista Corrado Pesce sulle Ande argentine si è trasformata in una tragedia, ormai data per certa dagli stessi familiari. Il 41enne Alpinista italiano, originario di Novara ma residente da anni alle pendici del Monte Bianco (a Chamonix) secondo quanto riportano numerose fonti, è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) Ore di apprensione per unche stava scalando sulla cima Cerro Torre, in. Corrado Pesce è statoda unadi sassi e da oltre 40 ore risulta bloccato sulla montagna: i soccorsi sono ostacolati dalle condizioni meteo. Laè rassegnata e, in un post, ha già dato al fratello un toccante addio. Corrado Pesce bloccato da 40 ore in: fatale unaL’impresa dell’Corrado Pesce sulle Ande argentine si è trasformata in una tragedia, ormai data per certa dagli stessi familiari. Il 41enne, originario di Novara ma residente da anni alle pendici del Monte Bianco (a Chamonix) secondo quanto riportano numerose fonti, è ...

