Alpinista italiano disperso in Patagonia. Il maltempo ferma i soccorsi (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono pochissime le speranze per Corrado 'Korra' Pesce, l'Alpinista italiano originario di Novara, ma da anni residente a Chamonix, ferito da una scarica di pietre sul Cerro Torre, sulle Ande argentine. Leggi su tg.la7 (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono pochissime le speranze per Corrado 'Korra' Pesce, l'originario di Novara, ma da anni residente a Chamonix, ferito da una scarica di pietre sul Cerro Torre, sulle Ande argentine.

