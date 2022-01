Alpinista italiano disperso in Patagonia da 40 ore

(Di domenica 30 gennaio 2022) Restano poche speranze per Corrado 'Korra' Pesce, l'originario di Novara e da anni residente a Chamonix, ferito da una scarica di pietre sul Cerro Torre, sulle Ande argentine. 'Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Alpinista italiano

Restano poche speranze per Corrado 'Korra' Pesce, l'originario di Novara e da anni residente a Chamonix, ferito da una scarica di pietre sul Cerro Torre, sulle Ande argentine. 'Non riesco a crederci. Hai portato via una parte di ...Un, il 41enne Corrado 'Korra' Pesce, è bloccato da ieri sul Cerro Torre, in Patagonia, dopo essere rimasto ferito da una scarica di sassi lungo la parete est. La notizia, rimbalzata in ...Sono poche le speranze di recuperare vivo Corrado Pesce, l’alpinista originario di Novara e residente a Chamonix che, sul Cerro Torre, nelle Ande argentine, è rimasto ferito da una scarica di pietre.Si riducono le speranze di ritrovare in vita Corrado Pesce ferito da una scarica di pietre mentre stava scalando una cima delle Ande argentine ...