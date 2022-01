Ai Giochi invernali Pechino Kim Meylemans e Nicole Silveira rivali in pista ma coppia nella vita (Di domenica 30 gennaio 2022) Kim Meylemans Quando le Olimpiadi invernali del 2022 si apriranno a Pechino, tra pochi giorni, i migliori atleti del mondo si sfideranno per portare a casa un oro e la gloria per le loro nazioni. Nello sport dello skeleton, disciplina estremamente pericolosa che richiede un’ottima condizione fisica, consapevolezza mentale e una determinazione senza limiti, però, due delle olimpioniche sono più che semplici concorrenti. Kim Meylemans, belga di 25 anni, e la 27enne brasiliana Nicole Silveira, possono anche essere le rivali più agguerrite sulla pista ghiacciata, ma fuori sono una coppia che si ama. “È molto importante poter condividere i Giochi olimpici con la tua partner – ha rivelato Meylemans in una ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 30 gennaio 2022) KimQuando le Olimpiadidel 2022 si apriranno a, tra pochi giorni, i migliori atleti del mondo si sfideranno per portare a casa un oro e la gloria per le loro nazioni. Nello sport dello skeleton, disciplina estremamente pericolosa che richiede un’ottima condizione fisica, consapevolezza mentale e una determinazione senza limiti, però, due delle olimpioniche sono più che semplici concorrenti. Kim, belga di 25 anni, e la 27enne brasiliana, possono anche essere lepiù agguerrite sullaghiacciata, ma fuori sono unache si ama. “È molto importante poter condividere iolimpici con la tua partner – ha rivelatoin una ...

