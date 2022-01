Agroalimentare italiano, balzo in avanti del Pil nel 2021 (Di domenica 30 gennaio 2022) Si conferma buona la performance economica dell’Agroalimentare nel III trimestre 2021, con un aumento del Pil nei confronti sia del trimestre precedente (più 2,6 per cento) sia del medesimo periodo dell’anno precedente (più 3,9 per cento), dovuto alla ripresa del settore dei servizi e dell’industria. Ciò è legato alla domanda estera e a quella interna con la crescita dei consumi finali nazionali (più 2,2 per cento, di cui lo 0,9 per beni durevoli) e degli investimenti fissi lordi (più 1,6 per cento). È quanto emerge dalla fotografia scattata nel terzo trimestre del 2021 da CREAgritrend, il bollettino trimestrale messo a punto dal CREA, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2020, tra luglio e settembre 2021, si è verificato un aumento sia dell’indice della produzione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) Si conferma buona la performance economica dell’nel III trimestre, con un aumento del Pil nei confronti sia del trimestre precedente (più 2,6 per cento) sia del medesimo periodo dell’anno precedente (più 3,9 per cento), dovuto alla ripresa del settore dei servizi e dell’industria. Ciò è legato alla domanda estera e a quella interna con la crescita dei consumi finali nazionali (più 2,2 per cento, di cui lo 0,9 per beni durevoli) e degli investimenti fissi lordi (più 1,6 per cento). È quanto emerge dalla fotografia scattata nel terzo trimestre delda CREAgritrend, il bollettino trimestrale messo a punto dal CREA, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2020, tra luglio e settembre, si è verificato un aumento sia dell’indice della produzione ...

