Adani lapidario | “Juventus scandalosa | con Vlahovic non arriverà quarta”

Il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus continua a far parlare. A commentare l'arrivo dell'attaccante in bianconero anche Daniele Adani, che ha espresso la sua opinione senza peli sulla lingua alla Bobo Tv. "Questa squadra è uno scandalo – esordisce Adani -, che sia quinta quando manca un terzo del campionato. Questa squadra è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Questa squadra, che ha messo Vlahovic, è uno scandalo. Se voi non dite che è uno scandalo, siete dei bugiardi, non siete giusti. È un insulto al gioco". "E ora io devo sentire che con Vlahovic la Juventus deve arrivare quarta? Ma voi state offendendo la verità" ha concluso l'ex calciatore.

