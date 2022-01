“Accordo raggiunto”: calciomercato Juve, il nuovo colpo arriva a giugno (Di domenica 30 gennaio 2022) A breve la Juve potrebbe mettere a segno un nuovo colpo che darà una mano al centrocampo di Massimiliano Allegri La Juventus è attivissima in questa sessione di calciomercato invernale. Dusan Vlahovic potrebbe non essere l’unico colpo della dirigenza bianconera, per rilanciare le sorti della squadra di Allegri. Una puntellata dovrebbe riceverla anche il centrocampo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) A breve lapotrebbe mettere a segno unche darà una mano al centrocampo di Massimiliano Allegri Lantus è attivissima in questa sessione diinvernale. Dusan Vlahovic potrebbe non essere l’unicodella dirigenza bianconera, per rilanciare le sorti della squadra di Allegri. Una puntellata dovrebbe riceverla anche il centrocampo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, accordo raggiunto con il @SpursOfficial per #Kulusevski - GoalItalia : Clamoroso: Diego Costa alla Salernitana, accordo raggiunto ?????? - MarcelloChirico : #Vlahovic ???? desidererebbe trasferirsi subito alla #Juventus. Col club ????ha già raggiunto un accordo quinquennale… - psb_original : Calciomercato Pisa - Raggiunto l'accordo con un club di C per il prestito di Piccinini #SerieB - CarloMartootchy : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @juventusfc, accordo raggiunto con il @SpursOfficial per #Kulusevski -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo raggiunto Bentancur - Kulusevski al Tottenham, è fatta. E la Juve accoglie Zakaria Dopo aver raggiunto l'accordo per il prestito di Kulusevski, nella notte raggiunto l'accordo tra Juve e Tottenham anche per la cessione di Bentancur. Per lo svedese, in particolare, è stata definita la ...

Mattarella rieletto presidente della Repubblica: 'Lo faccio per l'Italia' Intanto, quando Di Maio ha rivendicato alla Camera l'accordo raggiunto su Mattarella, si legge disappunto sul volto di Conte che ha sofferto anche la mediazione di Draghi. E intanto la strana coppia ...

Empoli, accordo raggiunto per Verre Corriere dello Sport Bentancur-Kulusevski al Tottenham, è fatta. E la Juve accoglie Zakaria Raggiunto nella notte l’accordo per il doppio passaggio agli Spurs: un affare da 60 milioni. Così i bianconeri possono accogliere il centrocampista del Mönchengladbach ...

Caro bollette, Hera e il patto coi consumatori: “Si può pagare a rate” Gli importi invernali spalmati su 10 mesi senza interessi. E per cifre superiori ai mille euro si valutano tempi più estesi ...

Dopo averl'per il prestito di Kulusevski, nella nottel'tra Juve e Tottenham anche per la cessione di Bentancur. Per lo svedese, in particolare, è stata definita la ...Intanto, quando Di Maio ha rivendicato alla Camera l'su Mattarella, si legge disappunto sul volto di Conte che ha sofferto anche la mediazione di Draghi. E intanto la strana coppia ...Raggiunto nella notte l’accordo per il doppio passaggio agli Spurs: un affare da 60 milioni. Così i bianconeri possono accogliere il centrocampista del Mönchengladbach ...Gli importi invernali spalmati su 10 mesi senza interessi. E per cifre superiori ai mille euro si valutano tempi più estesi ...