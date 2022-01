A C’è posta Maria nera con Tommaso che parla di soldi e chiude la busta in faccia alle figlie (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella puntata di C’è posta per te in onda il 29 gennaio 2022, due sorelle si sono rivolte a Maria de Filippi per provare a far pace con il loro padre. Le cose sono complicate, i rapporti tesi anche perchè Tommaso, ha una nuova famiglia. Le due ragazze raccontano la loro storia: sono state abbandonate anche se poi Tommaso dirà che economicamente non ha mai fatto mancare nulla. Ovviamente le versione dei fatti sono differenti, da un lato ci sono due ragazze che hanno vissuto con la loro mamma e che non possono ricordare cosa successe realmente quando avevano 2 e 6 anni. Dall’altro c’è un uomo che dice di averle sempre cercate ma che di fatto, non c’è mai stato nei momenti più importanti delle sue figlie, fisicamente e con il cuore. Tommaso però continua a dire che le sue ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella puntata di C’èper te in onda il 29 gennaio 2022, due sorelle si sono rivolte ade Filippi per provare a far pace con il loro padre. Le cose sono complicate, i rapporti tesi anche perchè, ha una nuova famiglia. Le due ragazze raccontano la loro storia: sono state abbandonate anche se poidirà che economicamente non ha mai fatto mancare nulla. Ovviamente le versione dei fatti sono differenti, da un lato ci sono due ragazze che hanno vissuto con la loro mamma e che non possono ricordare cosa successe realmente quando avevano 2 e 6 anni. Dall’altro c’è un uomo che dice di averle sempre cercate ma che di fatto, non c’è mai stato nei momenti più importanti delle sue, fisicamente e con il cuore.però continua a dire che le sue ...

