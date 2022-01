365 giorni con Maria: 30 gennaio 2022 | Bambino morto ritorna in vita (Di domenica 30 gennaio 2022) La Madonna delle Grondici protegge quel luogo prescelto dal giorno in cui un evento sconvolgente segna la storia di questa devozione. Il santuario che la ospita era stato infatti eretto per ricordare qualcosa di inspiegabile per la scienza, accaduto a un bimbo. Ancora oggi vi ricorrono le donne sterili e le madri che hanno bisogno di L'articolo 365 giorni con Maria: 30 gennaio 2022 Bambino morto ritorna in vita proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 30 gennaio 2022) La Madonna delle Grondici protegge quel luogo prescelto dal giorno in cui un evento sconvolgente segna la storia di questa devozione. Il santuario che la ospita era stato infatti eretto per ricordare qualcosa di inspiegabile per la scienza, accaduto a un bimbo. Ancora oggi vi ricorrono le donne sterili e le madri che hanno bisogno di L'articolo 365con: 30inproviene da La Luce di

Advertising

KattInForma : 365 giorni con Maria: 30 gennaio 2022 | Bambino morto ritorna in vita - elleci42 : Se devo pensare 365/366 giorni all'anno alla politica italiota e spappolarmi il fegato ben vengano le distrazioni,… - Stellamary71 : Ma parliamo anche di cose serie, vorrei ricordarvi che questa che arriva è la settimana Santa. La settimana che att… - GGiorgiaa__ : • 365 • Mi ricordo che mandavo queste foto a mia sorella per vedere se azzeccavo i loro nomi. Non volevo affezionar… - caposlump : Ora faccio parte della Compagnia dello Slancio, il club più esclusivo di Duolingo. Raggiungi uno slancio di 365 gio… -