24 Ore di Daytona | vittoria Acura Porsche fa doppietta nelle GT

Come da tradizione, la storia della 24disi scrive solo alla fine di una battaglia dove tutto può succedere sino all'ultimo giro. Una sceneggiatura confermata anche nell'edizione numero 60, primo round del campionato Imsa, ...... il trionfo alla recente 4disputatasi sul tracciato di, nella classe TCR, giunge dopo quelli già colti dalla medesima coppia Block/Lewis nel 2021 a Road America e Road Atlanta. La ...Come da tradizione, la storia della 24 Ore di Daytona si scrive solo alla fine di una battaglia dove tutto può succedere sino all’ultimo giro. Una sceneggiatura confermata anche nell’edizione numero 6 ...La sessantesima edizione della 24 Ore di Daytona è andata agli archivi con la Ferrari di Risi Competizione seconda in classe GTD-Pro e un podio sfumato nel finale in GTD per AF Corse.