24 Ore Daytona, Shank Racing vince con Acura, Porsche monopolizza la GTD (Di domenica 30 gennaio 2022) Tom Blomqvist/Helio Castroneves/Olivier Jarvis/Simon Pagenaud Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60 hanno conquistato la 24 Ore di Daytona 2022. Seconda affermazione consecutiva per Acura che completa una splendida doppietta al termine di una lunghissima lotta contro la vettura #10 di Filipe Albuquerque/Will Stevens/Alexander Rossi/Ricky Taylor (WTR). Le prime luci dell'alba hanno delineato una lotta a tre per il vertice. La Cadillac #31 di Action Express, l'Acura #60 di Shank Racing e la vettura #10 del WTR si sono contese il primato con una battaglia senza esclusione di colpi. Le prime ore di sole hanno anche condannato definitivamente il Chip Ganassi Racing che dopo aver perso una vettura di notte ha dovuto arrendersi anche con la Cadillac ...

