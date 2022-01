24 Ore Daytona | Acura detta il passo | Ferrari protagonista in GT

(Di domenica 30 gennaio 2022) Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Will Stevens/Alexander Rossi (WTR #10) sono al momento al comando della 24 Ore2022, prima prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ci avviciniamo a metà gara, la lotta è più che mai serrata in tutte le classi. Occhi puntati sullache al momento è al comando delle operazioni in GTD con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Daniel Serra/Davide Rigon (Risi Competizione #62). Cadillac vssi sono contese il primato della Rolex 24 2022 sin dalle prime ore. Chip Ganassi Racing ha preso in mano la corsa con la vettura #01 nelle prime ore della notte, una fase che non ha visto la presenza tra i primi dell’#10 del WTR e della #60 del Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian. Kobayashi è statoquesta notte riportandosi con la propria ...

