Yuman | la nuova voce soul italo-capoverdiana sul palco di Sanremo

(Di sabato 29 gennaio 2022) La musica in Italia sta cambiando? Diciamo che ci sta provando. Almeno quella che arriva dal Festival di2022. A giudicare dal casting che si presenterà suldell’Ariston, la kermesse della canzone leggera sembra avvicinarsi sempre più a ciò che si ascolta nelle nostre playlist, in direzione internazionale e (speriamo) multiculturale. A farci da guida d’eccezione in questo capitolo sanremese èdi origineche ha conquistato il podio diGiovani con il brano Mille notti su Nuove Radici

E promesse come, Tananai e Matteo Romano, appena promossi a big dopo aver vinto, a dicembre, ... con "Luce (Tramonti a nord est)", torna all'Ariston per raccontare al grande pubblico questa......di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti darà vita a una... Rkomi " Insuperabile; Sangiovanni " Farfalle; Tananai " Sesso occasionale;" Ora e qui. Le cover ...Dall’uno al cinque febbraio andrà in onda sui Rai 1 il festival più atteso e chiacchierato dell’anno. Per il terzo anno consecutivo, vede come direttore artistico Amadeus che ha cercato di creare un c ...28 gen 2022 - Big, rivelazioni, scommesse: è un cast variegato, quello del Festival di Sanremo 2022, al via l’1 febbraio. Lo racconta, in piccolo, la playlist “Italia In Viaggio”.