WWE: Sasha Banks è tornata! Ed è la regina in vista della Royal Rumble (Di sabato 29 gennaio 2022) Non era attesa del tutto, ma era chiaro che la WWE non poteva rinunciare a lei in vista di Royal Rumble. E così, in un segmento di Smackdown che vedeva tutte le ragazze impegnate a imporre i propri obiettivi per il ppv, la Banks è emersa vincitrice dal confronto che le atlete hanno avuto in seguito, superando persino Charlotte. Il segmento che ha visto impegnata Sasha THE BOSS IS BACK!!!#SmackDown @SashaBanksWWE pic.twitter.com/kCY08BH8mZ— WWE (@WWE) January 29, 2022 .@SashaBanksWWE is BACK and ready for #RoyalRumble! ? #SmackDown pic.twitter.com/ipAyEVOow0— WWE (@WWE) January 29, 2022

