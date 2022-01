WWE: Per Sonya Deville il ritorno in ring non è fortunato, Naomi si prende la sua rivincita (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo oltre un anno e mezzo, Sonya Deville è tornata a lottare sul ring. Un momento molto atteso per lei a Smackdown che però non si è concluso in maniera positiva. Dopo settimane di soprusi, Naomi ha avuto la meglio su di lei. Ma per l’assistente di Adam Pearce la serata non si è fermata, visto che poi ha annunciato la sua partecipazione al Royal Rumble match femminile di questa sera. Il finale del match GLOW AIRLINES #SmackDown @NaomiWWE pic.twitter.com/cUGOCMrcNg— WWE (@WWE) January 29, 2022 Vindication for @NaomiWWE!#SmackDown @SonyaDevilleWWE pic.twitter.com/pQy1Y8IHiz— WWE (@WWE) January 29, 2022 Sonya parteciperà alla Rumble .@SonyaDevilleWWE has put herself in tomorrow ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo oltre un anno e mezzo,è tornata a lottare sul. Un momento molto atteso per lei a Smackdown che però non si è concluso in maniera positiva. Dopo settimane di soprusi,ha avuto la meglio su di lei. Ma per l’assistente di Adam Pearce la serata non si è fermata, visto che poi ha annunciato la sua partecipazione al Royal Rumble match femminile di questa sera. Il finale del match GLOW AIRLINES #SmackDown @WWE pic.twitter.com/cUGOCMrcNg— WWE (@WWE) January 29, 2022 Vindication for @WWE!#SmackDown @WWE pic.twitter.com/pQy1Y8IHiz— WWE (@WWE) January 29, 2022parteciperà alla Rumble .@WWE has put herself in tomorrow ...

