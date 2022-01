WeVoz, il nuovo incredibile Social per chi vuole usare solo messaggi vocali nelle sue chat (Di sabato 29 gennaio 2022) Nasce un nuovo Social Made in Italy, si tratta di WeVoz. La community potrà interagire sulla piattaforma tramite la propria voce. Il nuovo Social dedicato interamente alla voce – Computermagazine.itLa nuova start up del Social WeVoz è nata dall’incontro di giovani menti nella realtà siciliana a Termini Imerese. Questo nuovo Social differisce dagli altri poiché, a differenza dei post, foto e quant’altro, è dedicato interamente alla voce. Ed è proprio il nome stesso dell’app a spiegarne l’utilizzo. Infatti, We (noi, comunità), si unisce a Voz (in lingua spagnola, voce). Tale piattaforma, arricchisce l’efficacia del testo con la comodità dell’audio. Ciò è in grado di offrire un’esperienza interattiva che possa unire tutta la comunità. ... Leggi su computermagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Nasce unMade in Italy, si tratta di. La community potrà interagire sulla piattaforma tramite la propria voce. Ildedicato interamente alla voce – Computermagazine.itLa nuova start up delè nata dall’incontro di giovani menti nella realtà siciliana a Termini Imerese. Questodifferisce dagli altri poiché, a differenza dei post, foto e quant’altro, è dedicato interamente alla voce. Ed è proprio il nome stesso dell’app a spiegarne l’utilizzo. Infatti, We (noi, comunità), si unisce a Voz (in lingua spagnola, voce). Tale piattaforma, arricchisce l’efficacia del testo con la comodità dell’audio. Ciò è in grado di offrire un’esperienza interattiva che possa unire tutta la comunità. ...

Ultime Notizie dalla rete : WeVoz nuovo Sanremo in Voz, da Palermo un maxi gruppo di ascolto per il Festival Wevoz, il Twitter della voce inventato da una startup palermitana palermitana, sarà il nuovo protagonista digital della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Da martedì 1 febbraio, e per tutta la ...

Sanremo: commenti maxi gruppo ascolto con social 'WeVoz' I creatori di WeVoz hanno in serbo anche un'altra sorpresa per gli utenti. Monia Arizzi da Sanremo ... permettendo ai partecipanti di "Sanremo in voz" di vivere, in un modo totalmente nuovo, il ...

WeVoz, il nuovo incredibile Social per chi vuole usare solo messaggi vocali nelle sue chat Computer Magazine Sanremo: commenti maxi gruppo ascolto con social 'WeVoz' Da lunedì prossimo, e per tutta la settimana, il nuovo social network interamente dedicato alla voce, tutto "made in Italy", realizzato da una start up di Termini Imerese (Pa), ospiterà "Sanremo in vo ...

Il nuovo social italiano di soli messaggi vocali WeVoz prende il nome dalla startup siciliana specializzata in vocal content che ha appena lanciato sul mercato il nuovo social audio. Secondo una ricerca condotta dalla società con sede a Termini Imer ...

