Waterloo centrodestra scuote le alleanze (Di sabato 29 gennaio 2022) È stata davvero una mossa maldestra ma, per stare ai proverbi, non tutto il male viene per nuocere. Candidare Elisabetta Casellati, presidente del Senato, è stato un errore del centrodestra e in particolare di Matteo Salvini che se l’è intestata nella sua qualità di autonominatosi «regista» della coalizione. Il capo della Lega, senza alcun accordo con i gruppi di centrosinistra, ha annunciato l’intenzione del centrodestra di candidare la Casellati. Un atto unilaterale nonostante che da giorni tutti si sgolino dicendo che serve «un nome condiviso» e, naturalmente, «di alto profilo». La speranza di Salvini e Meloni era di superare almeno quota 400 voti, calcolando una quarantina di franchi tiratori come percentuale fisiologica, e poi provare ad attrarre voti (Italia Viva? Pezzi di M5S? Gruppo misto?) alla sesta votazione con l’obiettivo di toccare il ... Leggi su ecodibergamo (Di sabato 29 gennaio 2022) È stata davvero una mossa maldestra ma, per stare ai proverbi, non tutto il male viene per nuocere. Candidare Elisabetta Casellati, presidente del Senato, è stato un errore dele in particolare di Matteo Salvini che se l’è intestata nella sua qualità di autonominatosi «regista» della coalizione. Il capo della Lega, senza alcun accordo con i gruppi di centrosinistra, ha annunciato l’intenzione deldi candidare la Casellati. Un atto unilaterale nonostante che da giorni tutti si sgolino dicendo che serve «un nome condiviso» e, naturalmente, «di alto profilo». La speranza di Salvini e Meloni era di superare almeno quota 400 voti, calcolando una quarantina di franchi tiratori come percentuale fisiologica, e poi provare ad attrarre voti (Italia Viva? Pezzi di M5S? Gruppo misto?) alla sesta votazione con l’obiettivo di toccare il ...

