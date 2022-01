Volley, serie A1 femminile 17° giornata. Scandicci espugna Trento ed è ancora capolista. Cuneo ok con Firenze (Di sabato 29 gennaio 2022) Una notte da capolista per Scandicci che travolge con un secco 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) a domicilio la Despar Trentino e riaggancia Monza in vetta alla graduatoria e una notte di festa anche per Cuneo che supera 3-0 (31-29, 25-13, 26-24) Firenze conquistando 3 punti fondamentali nella corsa ad un posto nei play-off in uno scontro diretto molto più tirato di quanto non dica il punteggio finale. Dimenticati in fretta i due set persi in casa con Cuneo, la Savino del Bene Scandicci festeggia una netta e convincente vittoria (3-0) sul campo della Delta Despar Trentino e soprattutto un altro turno da capolista, seppure in coabitazione con Monza, per ora, in attesa di Conegliano, in campo domani. Straripante la formazione toscana che sembra aver trovato in Antropova la ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Una notte daperche travolge con un secco 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) a domicilio la Despar Trentino e riaggancia Monza in vetta alla graduatoria e una notte di festa anche perche supera 3-0 (31-29, 25-13, 26-24)conquistando 3 punti fondamentali nella corsa ad un posto nei play-off in uno scontro diretto molto più tirato di quanto non dica il punteggio finale. Dimenticati in fretta i due set persi in casa con, la Savino del Benefesteggia una netta e convincente vittoria (3-0) sul campo della Delta Despar Trentino e soprattutto un altro turno da, seppure in coabitazione con Monza, per ora, in attesa di Conegliano, in campo domani. Straripante la formazione toscana che sembra aver trovato in Antropova la ...

