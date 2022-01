Vlahovic già a lavoro, primo allenamento con la Juventus (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la presentazione in pompa magna nella giornata di venerdì 28 gennaio, Dusan Vlahovic è già al lavoro con la nuova casacca della Juventus. Il centravanti serbo infatti, nella mattinata di sabato 29 gennaio, è sceso in campo alla Continassa sotto gli occhi vigili di mister Max Allegri. L’obiettivo è quello di averlo subito a disposizione per la gara contro l’Hellas Verona del prossimo 6 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la presentazione in pompa magna nella giornata di venerdì 28 gennaio, Dusanè già alcon la nuova casacca della. Il centravanti serbo infatti, nella mattinata di sabato 29 gennaio, è sceso in campo alla Continassa sotto gli occhi vigili di mister Max Allegri. L’obiettivo è quello di averlo subito a disposizione per la gara contro l’Hellas Verona del prossimo 6 febbraio. SportFace.

