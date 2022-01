Vlahovic alla Juve, come gestirlo al fantacalcio? (Di sabato 29 gennaio 2022) La Juventus piazza, indiscutibilmente, il colpo di mercato di questa sessione invernale. La formazione bianconera ingaggia Dusan Vlahovic, attaccante in grado di segnare 33 reti in Serie A nello ... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Lantus piazza, indiscutibilmente, il colpo di mercato di questa sessione invernale. La formazione bianconera ingaggia Dusan, attaccante in grado di segnare 33 reti in Serie A nello ...

Advertising

romeoagresti : Archiviata l’ufficialità di #Vlahovic alla #Juventus, chapeau alla fuoriclasse e amica @FabDellaValle per aver lett… - romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - GiovaAlbanese : #Vlahovic, visite mediche terminate: ora alla Continassa per firmare il nuovo contratto con la #Juventus ??… - LolloBattistini : @NonConoscoVG @Giacomo_Valenti @FootballAndDre1 @acmilan Ma lottare per cosa, COSA ??? L'Inter ha potenziali 14 pti… - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Inter, ecco Caicedo: il sostituto di Vlahovic, nuovo difensore per la Salernitana, ufficiale S… -