Virtus Bologna-Cremona oggi in tv | orario e diretta streaming Serie A1 2021 2022 basket

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inSegafredo-Vanoli, valida per la 18esima giornata dellaA1di. Gli uomini di Scariolo, dopo la sconfitta di inizio anno contro l’Olimpia, hanno raccolto tre vittorie di fila, mentreè tornata alla vittoria contro Venezia dopo quasi tre mesi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 29 gennaio. La partita sarà visibile insu Discovery + e su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E ...

Advertising

VanoliCremona : Virtus Segafredo Bologna ?? Vanoli Cremona apre la 18ª giornata sabato alle 20 su Eurosport 2 - PeterPenna : Virtus Segafredo Bologna ?? Vanoli Cremona apre la 18ª giornata sabato alle 20 su Eurosport 2 - BasketCity_net : - BasketCity_net : - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Cremona Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Cremon… -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Bologna

...00 RKC Waalwijk - Fortuna Sittard 2 - 1 CALCIO - SERIE B 16:15 Vicenza - Cittadella 3 - 3 18:30 Lecce - Cremonese 2 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 17:00 Brindisi -76 - 83 17:00 ...OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un'azione di questo match! SERIE A BASKET,- CREMONA: IL PROGRAMMA DEL MATCH Sabato 29 Gennaio Ore ...Virtus Bologna-Cremona oggi in tv: l'orario e la diretta streaming della partita di Serie A1 2021/2022 di basket ...Dopo la sconfitta in EuroCup con l’Ulm, la V nera ritrova il giovane play, risultato negativo, e ospita Cremona per confermare la vetta ...