Viene licenziata dal club di calcio, apre OnlyFans e diventa ricca: la storia dell'ex Charlton Madelene Wright [FOTO] (Di sabato 29 gennaio 2022) Una storia veramente particolare legata al mondo del calcio e che ha fatto il giro del web. L'episodio riguarda Madelene Wright. In un'intervista a The Sun ha parlato del suo addio al mondo del calcio, una scelta forzata e che non è arrivata per volontà della diretta interessata. Il motivo del licenziamento? Secondo diversi siti inglesi su Snapchat sarebbero finiti alcuni suoi video: è stata scoperta a bere champagne mentre guidava la sua Land Rover. La decisione immediata del club è stata quella del licenziamento. Madelene Wright è stata costretta a lasciare il mondo del calcio a 23 anni per una situazione extra-campo, la decisione è stata quella di affidarsi al mondo social. E' diventata un vero marchio ...

