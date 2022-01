VIDEO Parma, passi avanti per il nuovo “Tardini”: ecco il rendering del progetto (Di sabato 29 gennaio 2022) Il progetto per il nuovo stadio di Parma fa ulteriori passi in avanti. Il Consiglio comunale lo ha considerato di “interesse pubblico”, quindi ora dovrà essere presentato il progetto definitivo. ecco, intanto il concept presentato lo scorso... Leggi su mediagol (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilper ilstadio difa ulterioriin. Il Consiglio comunale lo ha considerato di “interesse pubblico”, quindi ora dovrà essere presentato ildefinitivo., intanto il concept presentato lo scorso...

Advertising

sportparma : Primavera 2: Alessandria-Parma 1-4 (VIDEO INTEGRALE PARTITA E INTERVISTA A MISTER BEGGI) - gabrielemajo : New post: PRIMAVERA 2, 1^ RITORNO: ALESSANDRIA-PARMA 1-4, GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DELLA PARTITA E L’INTERVISTA A M - gazzettaparma : Iachini:'Simy ci dà soluzioni. Serve più coraggio' - Video - gabrielemajo : New post: SIMY E’ UN NUOVO GIOCATORE DEL PARMA: IL PENSIERO DI UN TIFOSO CROCIATO ?? (Video Papirus Ultra)… - enricosolmi : Carissimi amici, apriamo il #Vangelo in vista della #domenica... E siamo nella sinagoga di #Nazareth...… -