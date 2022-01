VIDEO Michela Moioli vince nello snowboardcross a Cortina! Riviviamo l’impresa della portabandiera azzurra (Di sabato 29 gennaio 2022) A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Pechino Michela Moioli ha dimostrato di essere entrata nella condizione migliore, riuscendo ad imporsi nella tappa di Cortina della Coppa del Mondo di snowboardcross, al termine di una gara in crescendo. Sin dalla partenza, infatti, la francese Chloe Trespeuch si è portata al comando, venendo inseguita dall’azzurra, che proprio nelle battute finali è riuscita a compiere il guizzo vincente e conquistare un successo importantissimo davanti al pubblico di casa. Andiamo dunque a rivivere la gara di Michela nel VIDEO qui in basso. IL VIDEO della VITTORIA DI Michela Moioli Foto: Pier Colombo Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Pechinoha dimostrato di essere entrata nella condizione migliore, riuscendo ad imporsi nella tappa di CortinaCoppa del Mondo di, al termine di una gara in crescendo. Sin dalla partenza, infatti, la francese Chloe Trespeuch si è portata al comando, venendo inseguita dall’, che proprio nelle battute finali è riuscita a compiere il guizzonte e conquistare un successo importantissimo davanti al pubblico di casa. Andiamo dunque a rivivere la gara dinelqui in basso. ILVITTORIA DIFoto: Pier Colombo

